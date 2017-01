曾蔭權涉貪案開審 出庭否認全部控罪（視頻）

By

【i-CABLE】

香港前行政長官曾蔭權涉貪案,週二在高等法院正式開審。他被控一項行政長官接受利益罪,以及兩項藉公職作出不當行為罪,他在庭上否認全部控罪。案件會選出9人陪審團,預計審20天。

72歲的曾蔭權由太太曾鮑笑薇陪同,早上8時15分到法院。他是歷來被控的最高級官員,離開時由多名保鑣護送。

曾蔭權面對3項控罪,包括被控一項行政長官收受利益罪,是首次引用這條罪及兩項藉公職作出不當行為罪,他在庭上都以廣東話回答「不認罪」。他的妹妹曾璟璇全日留在法院旁聽,開庭前更與哥哥擁抱。

控辯雙方都聘請星級律師團隊。律政司外聘英國御用大狀David Perry及香港資深大律師郭棟明。辯方就由英國御用大律師萬江儀應戰。她與David Perry於許仕仁案已經對疊,萬江儀代表郭炳江,David Perry就代表控方。主審法官是陳慶偉。他接納控方申請,繼續限制傳媒報道,只可以報道基本資料,包括姓名、案件延至何時及控罪等。

控罪指,曾蔭權身為行政長官,在2010至2012年,接受深圳東海花園物業裝修工程作為考慮及決定雄濤廣播,提交聲音廣播牌照及其他申請的報酬。

另一項藉公職作出不當行為罪就指他沒有向行會申報,或者隱瞞與雄濤主要股東黃楚標在東海花園物業的事務往來。

控罪又指他在建議建築設計師何周禮授勳時,沒有申報何周禮替他做深圳東海花園物業的室內設計,是利用授勳制度回饋何周禮。

案件預計審20天。法官陳慶偉接納控方建議,稍後會選出九人陪審團審理案件。

