美國機場安檢有新規定 平板電腦等電子產品要取出檢查

By

【KTSF】

機場安檢又有新規定,即日起旅客需要將手提行李內的平板電腦等電子產品取出接受安檢,由於這項新規定經過試行相當成功,聯邦運輸安全局(TSA)宣布將擴大到全美的機場實施。

TSA將實施安檢新措施,要求旅客在過安檢門時,需要將手提行李內比手機尺寸大的電子產品取出,單獨放在一個檢查箱通過安檢,這包括電子閱讀機、平板電腦、iPad以及筆記本電腦等。

TSA表示,新規定是因應一項增加中的飛航安全威脅。

新規定稍早前已經在全美十個機場試行,包括洛杉磯、拉斯維加斯、波士頓、底特律和鳳凰城等,灣區的3大機場則不受影響。

由於試行的成效良好,TSA宣布將在全美所有機場推行,而且主要針對一般旅客,如果是已經有TSA Pre-check的旅客,仍可以將這些電子裝置留在手提行李內過安檢。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。