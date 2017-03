微軟蓋茨連續第4年位居首富 特朗普身家縮水

By

《福布斯》今年的全球富豪排行榜出爐,微軟創辦人蓋茨蟬聯榜首,至於總統特朗普的身家就比去年縮水。

《福布斯》全球富豪排行榜,今年上榜人數破紀錄,坐擁10億身家富豪多達2,043人,比去年增加一成三。

當中總統特朗普繼續榜上有名,《福布斯》推算,特朗普擁有財產總值35億,比去年少10億,主要由於紐約曼克頓今年的房產市道走勢偏軟,特朗普今年在富豪榜跟另外19人並列544位。

至於全球首富,依然是微軟創辦人蓋茨,以860億身家第4年高居榜首。

著名投資者巴郡的畢菲特,持有總值756億的財產,排第2。

亞馬遜創辦人Jeff Bezos以728億資產首次進駐三甲。

創辦Zara的時裝大亨Amanico Ortega和Facebook創辦人Mark Zuckerberg分別排第4及第5位。

華人富豪當中,以萬達集團創辦人王建林以313億排在18最高,長和主席李嘉誠落後1億排19位,阿里巴巴主席馬雲排23位。

