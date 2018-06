By

【i-CABLE】

特朗普總統在與北韓領袖金正恩簽署聯合公報後會見傳媒,表示將會停止美韓軍演,又期望有天美軍可撤出朝鮮半島,但時機未到。

特朗普又表示,金正恩指返回北韓後,會拆除一個主要的導彈引擎試驗場。特朗普形容拆除導彈引擎試驗場是一件大事,他明白無核化過程會很長,但當確認北韓真是”去核”之後,美國會撤銷對北韓的制裁。

特朗普又表示,雖然美朝簽署的聯合公布中,沒有提及”完全、可驗證、不可逆轉地”棄核原則,但以他理解,北韓是會”完全棄核”。

另外,特朗普提到美國大學生瓦姆比爾,指他在自己生命中佔重要位置,如果沒有瓦姆比爾的事件,很多事情都不會發生,包括今次峰會。瓦姆比爾曾在北韓被囚禁,去年獲釋回國後死亡。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。