【KTSF 吳宇斌報導】

特朗普總統將於週二到訪加州,視察不同款式的美墨邊界圍牆原型。

去年10月,邊界圍牆的設計原型完成,幾個不同款式豎立在南加州聖地牙哥美墨邊境,國土安全部早前對這些原型進行檢測,發現它們難以被攀爬或破壞。

上週,聯邦司法部入稟控告加州,指加州的3項保護無證移民的法律違反美國憲法及國會法律,特朗普公開批評加州庇護危險的罪犯。

