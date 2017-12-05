特朗普就前國安顧問Flynn發新推文 起妨礙司法公正嫌疑

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【KTSF 張麗月報導】

前國家安全顧問兼退休將軍Michael Flynn，承認向聯邦調查局（FBI）說謊，而特朗普最新關於Flynn的推文，就被指有妨礙司法公正之嫌。

對於Flynn被檢控，特朗普總統認為令人羞愧，他也將Flynn的情況與當年希拉莉使用私人電郵辦公事相提並論，他認為在這件事上對Flynn不公平。

特朗普說：”希拉莉向FBI多次說謊，她沒有事發生，Flynn說謊，但他們摧毀他的生命，這令人羞恥。”

但事實是，前FBI局長James Comey去年在國會作證時便說得很清楚，說無證據顯示希拉莉向FBI說謊，就電郵事件，FBI也沒有起訴希拉莉。

特朗普最新的說法，與他以前的講法不同，他開除Flynn時，只說Flynn向副總統說謊，沒有提過FBI，而開除Flynn第二天，特朗普要求時任FBI局長James Comey終止對Flynn 的通俄門調查，因此特朗普這段推文，被指在通俄門週查上有妨礙司法公正之嫌。

而特朗普的律師團為了幫他辯護，更表示總統不能妨礙司法公正，因為他是執法總長。

FOX電視亦引述學者指，總統不能因為行使憲法權力，去指示司法部要檢控誰和不檢控誰，而被控妨礙司法公正。

但有評論指這個說法漠視了一個事實，就是前總統尼克遜就是因為妨礙司法公正，而被人彈劾。

此外，特朗普也在推文上力撐飽受性醜聞困擾、共和黨籍角逐阿拉巴馬州聯邦參議員席位的Roy Moore，特朗普說，相信Moore否認性指控。

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