特朗普就前國安顧問Flynn發新推文 起妨礙司法公正嫌疑

前國家安全顧問兼退休將軍Michael Flynn,承認向聯邦調查局(FBI)說謊,而特朗普最新關於Flynn的推文,就被指有妨礙司法公正之嫌。

對於Flynn被檢控,特朗普總統認為令人羞愧,他也將Flynn的情況與當年希拉莉使用私人電郵辦公事相提並論,他認為在這件事上對Flynn不公平。

特朗普說:”希拉莉向FBI多次說謊,她沒有事發生,Flynn說謊,但他們摧毀他的生命,這令人羞恥。”

但事實是,前FBI局長James Comey去年在國會作證時便說得很清楚,說無證據顯示希拉莉向FBI說謊,就電郵事件,FBI也沒有起訴希拉莉。

特朗普最新的說法,與他以前的講法不同,他開除Flynn時,只說Flynn向副總統說謊,沒有提過FBI,而開除Flynn第二天,特朗普要求時任FBI局長James Comey終止對Flynn 的通俄門調查,因此特朗普這段推文,被指在通俄門週查上有妨礙司法公正之嫌。

而特朗普的律師團為了幫他辯護,更表示總統不能妨礙司法公正,因為他是執法總長。

FOX電視亦引述學者指,總統不能因為行使憲法權力,去指示司法部要檢控誰和不檢控誰,而被控妨礙司法公正。

但有評論指這個說法漠視了一個事實,就是前總統尼克遜就是因為妨礙司法公正,而被人彈劾。

此外,特朗普也在推文上力撐飽受性醜聞困擾、共和黨籍角逐阿拉巴馬州聯邦參議員席位的Roy Moore,特朗普說,相信Moore否認性指控。

