聯邦最高法院開始審理特朗普政府推行的旅遊禁令,這項禁令訴訟是國家安全對撼行政越權及宗教歧視,誰勝誰負,估計6月底會有結果。

特朗普政府認為,這項旅遊禁令對國家安全至關重要 ,並不是所謂的穆斯林禁令。

但反對者就批評,特朗普這項政令,在聯邦行政法來說是越權,在憲法而言是宗教歧視,這個是最高法院要審視的重點。

在週三的聆訊中,有自由派大法官就根據特朗普一再發表敵視穆斯林的言論,質疑政府方面的理據。

消息指出,佔多數的保守派大法官,傾向於支持特朗普政府的觀點,認為政府有權以國家安全為理由,限制移民及外國人入境。

