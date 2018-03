白宮槍管方案力度大減 輿論指特朗普重投槍會懷抱（視頻）

By

【KTSF 張麗月報導】

白宮公佈一項校園安全的槍械計劃,當中包括建議聯邦撥款,訓練特定的教職員帶槍上課,但就不建議提高買槍人士的年齡。

針對校園安全問題,特朗普政府週日提出一套有限度的槍枝計劃,當中包括建議州和市政府的執法部門,向學校部份特別符合資格的教職員提供槍械訓練,而參與的教師是自願性質。

該計劃又支持一項改善對買槍人士的犯罪背景審查,但就不贊成提高購買某些槍枝的年齡,特朗普較早時是支持提高買槍人士的年齡到21歲。

該計劃也建議成立一個委員會,去檢討有關政策和撥款,來防止學校暴力發生,當中包括有可能對購買某類槍枝實施年齡限制,這個委員會由聯邦教育部長Betsy DeVos做主席,可能在一年內提交這份檢討報告。

此外,計劃也支持退伍軍人或退休執法人員投入教育工作,以及鼓勵州司法部長審核校區,是否遵守州府的緊急準備活動。

聯邦機構包括國土安全部將與各級政府合作推行反恐運動,以喚醒公眾對可疑活動的醒覺。

