特朗普上任百日 哪些競選承諾跳票（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】
特朗普總統曾在去年大選前兩個星期左右，公布他上任後百日內要做的待辦事項，不過他就職以來，這些待辦事項有哪些跳票？
特朗普選前公布的百日待辦名單，是經由他簽名並且保證的，雖然特朗普上任未滿百日，已經有媒體在檢視他有哪些承諾”跳票”了。
CBS電視報導指，首先特朗普在北約的態度上改變了，選舉期間特朗普指責北約”過時”，不過週三特朗普收回這些言論，並且承認”我說過它過時，但它不再過時了”。
其次，CNN報導指，他對中國的態度也變了，身為總統候選人的特朗普曾說：”我們不能繼續讓中國來強姦美國，這是他們正在做的。”
但身為總統的特朗普改口了：”習主席想要做對的事，我們很投契，很合得來。”
特朗普選舉期間曾經承諾，要將中國列為貨幣操縱國，但週三他接受華爾街日報專訪時明確表態，中國並未操縱其貨幣並傷害美國勞工，他的政府不會將中國列為貨幣操縱國。
特朗普不僅是對中國的態度變了，對俄羅斯的態度也出現180大轉彎，他曾在去年10月說過，他不認識俄國總統普亭，但希望兩人能好好相處。
特朗普當時說：”我們若能跟俄國處得來，豈不是好事?”
但特朗普週三又改口稱：”現在我們受不了俄羅斯。”
不過，特朗普的百日待辦名單也有已經實現的事項，包括聯邦最高法院大法官Neil Gorsuch通過提名確認，以及批准Keystone XL輸油管建設計畫，還有將美國撤出跨太平洋夥伴貿易協定（TPP）。
另外，特朗普還有一項承諾力求實現，那就是廢除奧巴馬健保，不過目前看來也不樂觀。
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