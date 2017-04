特朗普上任百日 哪些競選承諾跳票（視頻）

By

特朗普總統曾在去年大選前兩個星期左右,公布他上任後百日內要做的待辦事項,不過他就職以來,這些待辦事項有哪些跳票?

特朗普選前公布的百日待辦名單,是經由他簽名並且保證的,雖然特朗普上任未滿百日,已經有媒體在檢視他有哪些承諾”跳票”了。

CBS電視報導指,首先特朗普在北約的態度上改變了,選舉期間特朗普指責北約”過時”,不過週三特朗普收回這些言論,並且承認”我說過它過時,但它不再過時了”。

其次,CNN報導指,他對中國的態度也變了,身為總統候選人的特朗普曾說:”我們不能繼續讓中國來強姦美國,這是他們正在做的。”

但身為總統的特朗普改口了:”習主席想要做對的事,我們很投契,很合得來。”

特朗普選舉期間曾經承諾,要將中國列為貨幣操縱國,但週三他接受華爾街日報專訪時明確表態,中國並未操縱其貨幣並傷害美國勞工,他的政府不會將中國列為貨幣操縱國。

特朗普不僅是對中國的態度變了,對俄羅斯的態度也出現180大轉彎,他曾在去年10月說過,他不認識俄國總統普亭,但希望兩人能好好相處。

特朗普當時說:”我們若能跟俄國處得來,豈不是好事?”

但特朗普週三又改口稱:”現在我們受不了俄羅斯。”

不過,特朗普的百日待辦名單也有已經實現的事項,包括聯邦最高法院大法官Neil Gorsuch通過提名確認,以及批准Keystone XL輸油管建設計畫,還有將美國撤出跨太平洋夥伴貿易協定(TPP)。

另外,特朗普還有一項承諾力求實現,那就是廢除奧巴馬健保,不過目前看來也不樂觀。

