特朗普維州示威言論惹爭議 三K黨讚好（視頻）

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【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週二再評論維珍尼亞州Charlottesville市的暴力事件，不但為他自己最初的聲明辯護，也指責週六到場與白人至上的陣營對立的人，指這些人屬於左翼，他認為發生暴力衝突，左翼右翼雙方都要負責，特朗普週二的回應，再次惹起爭議。

特朗普總統週二在紐約Trump Tower臨時召開記者會，他首先肯定自己上週六對Charlottesville市暴力事件作出的回應，指暴力來自多方面，強調當時這樣講是因為尚未有掌握事實。

他週二說，當時在場反對白人至上陣營的人，也要對暴力事件負上責任，他指這些到場與右翼組織Alt Right對立的人，是左翼勢力。

特朗普說：”這邊有一班壞人，另一邊有個團體也很暴力，無人願意說這點，但我現在講出來。”

他似乎同情白人至上組織，努力維護邦聯時代軍事將領Robert Lee人物塑像，右翼在Charlottesvill市集會，就是要抗議民權人士在當地拆除這座象徵黑奴時代的邦聯人物塑像。

特朗普說，拆得Lee的塑像，就可以拆得喬治華盛頓或謝弗遜等開國先賢的塑像，他還指謝弗遜都有養奴隸。

對於 一些白宮幕僚，包括白宮總策略師Steven Bannon在內，被指與白人國家主義勢力勾結，特朗普就說Bannon是好人，不是種族主義者。

特朗普週二的評論似乎抹去他週一對三K黨、新納粹份子和白人至上組織的譴責，他週一指這些人是暴徒，特朗普週二的堅持，也令共和黨內部快速作出反應。

佛州參議員Marco Rubio認為，特朗普不應該容許白人至上者只承擔部份的責任，而眾議長賴恩就發推文說，白人優越主義者令人討厭，不應該有道德上的模糊，但他無特別指明是特朗普。

特朗普的評論受到三K黨領袖David Duke歡迎，Duke在推文中說，特朗普誠實和有勇氣講出事實的真相。

不過不少評論則質疑特朗普的公信力，並指出，特朗普一向不等事實真相，就急於發推文回應，但對今次事件，就說要等有事實才表態，相當反常。

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