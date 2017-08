特朗普維州示威言論惹爭議 三K黨讚好（視頻）

By

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週二再評論維珍尼亞州Charlottesville市的暴力事件,不但為他自己最初的聲明辯護,也指責週六到場與白人至上的陣營對立的人,指這些人屬於左翼,他認為發生暴力衝突,左翼右翼雙方都要負責,特朗普週二的回應,再次惹起爭議。

特朗普總統週二在紐約Trump Tower臨時召開記者會,他首先肯定自己上週六對Charlottesville市暴力事件作出的回應,指暴力來自多方面,強調當時這樣講是因為尚未有掌握事實。

他週二說,當時在場反對白人至上陣營的人,也要對暴力事件負上責任,他指這些到場與右翼組織Alt Right對立的人,是左翼勢力。

特朗普說:”這邊有一班壞人,另一邊有個團體也很暴力,無人願意說這點,但我現在講出來。”

他似乎同情白人至上組織,努力維護邦聯時代軍事將領Robert Lee人物塑像,右翼在Charlottesvill市集會,就是要抗議民權人士在當地拆除這座象徵黑奴時代的邦聯人物塑像。

特朗普說,拆得Lee的塑像,就可以拆得喬治華盛頓或謝弗遜等開國先賢的塑像,他還指謝弗遜都有養奴隸。

對於 一些白宮幕僚,包括白宮總策略師Steven Bannon在內,被指與白人國家主義勢力勾結,特朗普就說Bannon是好人,不是種族主義者。

特朗普週二的評論似乎抹去他週一對三K黨、新納粹份子和白人至上組織的譴責,他週一指這些人是暴徒,特朗普週二的堅持,也令共和黨內部快速作出反應。

佛州參議員Marco Rubio認為,特朗普不應該容許白人至上者只承擔部份的責任,而眾議長賴恩就發推文說,白人優越主義者令人討厭,不應該有道德上的模糊,但他無特別指明是特朗普。

特朗普的評論受到三K黨領袖David Duke歡迎,Duke在推文中說,特朗普誠實和有勇氣講出事實的真相。

不過不少評論則質疑特朗普的公信力,並指出,特朗普一向不等事實真相,就急於發推文回應,但對今次事件,就說要等有事實才表態,相當反常。

