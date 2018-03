白宮據報醞釀向廣泛中國製品徵關稅 涉成衣鞋履等

By

【KTSF 游瑋珊報導】

白宮據報正醞釀向廣泛中國製產品徵收關稅,成衣、鞋履、電子產品,以至美國企業用的中國製零件,都可能納入徵稅範圍,美國商會估計,涉及關稅每年可能高達600億。

針對進口鋁和鋼材徵收關稅的餘波未了,白宮正醞釀下一步行動,這次實施關稅的目標是中國。

多家媒體報導,白宮正準備向廣泛中國製產品徵收關稅,涉及的由成衣、鞋履到電子產品都有,而美國產品用上的中國零件也要徵稅。

據報白宮最快在下週初公布有關政策,最終涉獵規模有多大仍在商討,但美國商會估計,每年可能多達600億的關稅會帶來具毀滅性的影響。

有保守派智庫American Enterprise Institute的學者也坦言,政策一旦落實,中國定會有報復措施,到時由用上中國製零件的高科技工業,以至中部地區農民都會受影響,最終美國消費者和企業要多付錢,但特朗普總統一直聲言要處理的貿易逆差卻解決不了。

據報導醞釀中的政策,目標還要報復中國侵犯美國知識產權,例如藉投資合作獲取高科技技術,故此除關稅外,考慮中的措施還有分段實施包括投資限制、對中國研究員簽證設上限,以至訴諸世界貿易組織投訴中國貿易政策。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。