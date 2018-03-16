白宮據報醞釀向廣泛中國製品徵關稅 涉成衣鞋履等

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【KTSF 游瑋珊報導】

白宮據報正醞釀向廣泛中國製產品徵收關稅，成衣、鞋履、電子產品，以至美國企業用的中國製零件，都可能納入徵稅範圍，美國商會估計，涉及關稅每年可能高達600億。

針對進口鋁和鋼材徵收關稅的餘波未了，白宮正醞釀下一步行動，這次實施關稅的目標是中國。

多家媒體報導，白宮正準備向廣泛中國製產品徵收關稅，涉及的由成衣、鞋履到電子產品都有，而美國產品用上的中國零件也要徵稅。

據報白宮最快在下週初公布有關政策，最終涉獵規模有多大仍在商討，但美國商會估計，每年可能多達600億的關稅會帶來具毀滅性的影響。

有保守派智庫American Enterprise Institute的學者也坦言，政策一旦落實，中國定會有報復措施，到時由用上中國製零件的高科技工業，以至中部地區農民都會受影響，最終美國消費者和企業要多付錢，但特朗普總統一直聲言要處理的貿易逆差卻解決不了。

據報導醞釀中的政策，目標還要報復中國侵犯美國知識產權，例如藉投資合作獲取高科技技術，故此除關稅外，考慮中的措施還有分段實施包括投資限制、對中國研究員簽證設上限，以至訴諸世界貿易組織投訴中國貿易政策。

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