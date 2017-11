By

特朗普總統週四任命聯邦儲備局現任理事鮑威爾(Jerome Powell),出任聯儲局主席一職,接替現任主席耶倫。

特朗普稱,鮑威爾擁有”智慧和領導才能”,能引領美國經濟渡過可能面對的挑戰。

特朗普以”強悍”、”盡心盡責”和”聰明”來形容鮑威爾。

特朗普是於白宮玫瑰園公布這項人事任命,如果鮑威爾的提名獲聯邦參議院確認,他將於明年2月在耶倫任期結束時上任。

耶倫是首位女性出任聯儲局主席,她將會是數十年來首位在第一任任期結束後不獲連任的聯儲局主席。

鮑威爾週四表示,美國經濟自2008年金融危機以來已取得重大進展,而目前的金融體系也比以往更穩建。

鮑威爾說,他深明聯儲局的貨幣政策,會影響美國的家庭。

