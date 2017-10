特朗普要與國務卿較量智商 白宮發言人稱是說笑

By

特朗普總統週二提出要與國務卿蒂勒森較量IQ智商,究竟是怎麼一回事呢?

特朗普週二與前國務卿基辛格會面時,有記者問特朗普,他對現任國務卿蒂勒森是否仍有信心?特朗普就說有。

有媒體指蒂勒森曾經稱特朗普是”白痴”,特朗普日前接受訪問時,就指這個是假新聞,又說如果蒂勒森真的講過,他們可以一齊接受IQ智力測試,看看誰比較聰明。

白宮發言人桑德斯就忙於澄清,指這個是開玩笑。

桑德斯說:”總統肯定不是暗示,國務卿不聰明,他只是開玩笑,沒有其他意思,他對國務卿充滿信心。”

較早時,特朗普發推文,對蒂勒森聲稱美國與北韓有直接溝通的渠道,特朗普認為,蒂勒森為解決北韓問題,所做的一切都是浪費時間。

共和黨籍的田納西州聯邦參議員Bob Corker週一指,特朗普的狂燥言行會將美國送上第三次世界大戰之路。

特朗普週二就否認美國走向第三次世界大戰,特朗普說:”我們之前走錯方向,只要看看,回顧過去25年 ,歷任政府面對一個非常大的問題,這問題之大這世界未曾見過,我們正處於正確道路上,信我。”

