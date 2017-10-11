特朗普要與國務卿較量智商 白宮發言人稱是說笑

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【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週二提出要與國務卿蒂勒森較量IQ智商，究竟是怎麼一回事呢？

特朗普週二與前國務卿基辛格會面時，有記者問特朗普，他對現任國務卿蒂勒森是否仍有信心？特朗普就說有。

有媒體指蒂勒森曾經稱特朗普是”白痴”，特朗普日前接受訪問時，就指這個是假新聞，又說如果蒂勒森真的講過，他們可以一齊接受IQ智力測試，看看誰比較聰明。

白宮發言人桑德斯就忙於澄清，指這個是開玩笑。

桑德斯說：”總統肯定不是暗示，國務卿不聰明，他只是開玩笑，沒有其他意思，他對國務卿充滿信心。”

較早時，特朗普發推文，對蒂勒森聲稱美國與北韓有直接溝通的渠道，特朗普認為，蒂勒森為解決北韓問題，所做的一切都是浪費時間。

共和黨籍的田納西州聯邦參議員Bob Corker週一指，特朗普的狂燥言行會將美國送上第三次世界大戰之路。

特朗普週二就否認美國走向第三次世界大戰，特朗普說：”我們之前走錯方向，只要看看，回顧過去25年 ，歷任政府面對一個非常大的問題，這問題之大這世界未曾見過，我們正處於正確道路上，信我。”

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