特朗普欲收窄依親移民 對華裔社區有何影響（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

特朗普總統週二晚發表國情咨文，白宮發言人表示，國情咨文的主題就是”建立一個安全、強大和驕傲的美國”，其中移民政策也將成為焦點，目前白宮所披露的移民政策框架，親屬移民將出現重大變革，這對華裔社區有何影響？移民律師為您分析。

白宮週一公布移民政策的四大重點，分別是邊境安全，包括圍牆；DACA的合法化；終止延伸家庭鏈的移民；去除樂透簽證抽籤，往積分制的移民系統前進。

上週四白宮向國會提交的移民政策框架已經透露，親屬移民的部分只保留配偶和子女可以申請依親，父母及兄弟姊妹則全面取消。

移民律師根據2016年的數據，兄弟姊妹依親的人數一年約為7萬人，父母依親人數一年約為17萬人，抽籤移民的名額則是每年5萬人，這些全部取消，影響將會非常大。

移民律師王小禾說：”就是每年會減少30萬移民，一年的話總共合法的移民差不多是100萬左右，差不多要減掉30%，這個影響肯定是會很大的。”

律師進一步指出，在白宮新的移民政策下，包括來自墨西哥、印度和中國的移民將受到最大的影響 。

王小禾說：”傳統上根據過去幾年來得最多的國家，那肯定受的影響就最大，那剛才我講的，墨西哥是第一，而且墨西哥移民的話，他主要是親屬移民，職業移民方面，墨西哥的人肯定相對較少，職業移民多的是印度和中國，這是肯定的，親屬移民從我們的經驗來看，親屬移民中國的量也是很大的，所以說印度也應該是比較大。”

由於白宮提出的移民政策還是要送交國會完成立法程序，移民律師認為，法案過關的機會不大，畢竟民主黨人長期以來很重視家庭團聚的親屬移民訴求。

對於那些擔心親屬移民會被取消的人士，王小禾的建議是：”如果說你現在已經是公民，那你現在趕快提出申請，一般來講美國的法律不會追溯以往，如果你在它生效之前以經申請了，或是已經批准了，那一般來講不會受影響。”

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