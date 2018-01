特朗普欲收窄依親移民 對華裔社區有何影響（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

特朗普總統週二晚發表國情咨文,白宮發言人表示,國情咨文的主題就是”建立一個安全、強大和驕傲的美國”,其中移民政策也將成為焦點,目前白宮所披露的移民政策框架,親屬移民將出現重大變革,這對華裔社區有何影響?移民律師為您分析。

白宮週一公布移民政策的四大重點,分別是邊境安全,包括圍牆;DACA的合法化;終止延伸家庭鏈的移民;去除樂透簽證抽籤,往積分制的移民系統前進。

上週四白宮向國會提交的移民政策框架已經透露,親屬移民的部分只保留配偶和子女可以申請依親,父母及兄弟姊妹則全面取消。

移民律師根據2016年的數據,兄弟姊妹依親的人數一年約為7萬人,父母依親人數一年約為17萬人,抽籤移民的名額則是每年5萬人,這些全部取消,影響將會非常大。

移民律師王小禾說:”就是每年會減少30萬移民,一年的話總共合法的移民差不多是100萬左右,差不多要減掉30%,這個影響肯定是會很大的。”

律師進一步指出,在白宮新的移民政策下,包括來自墨西哥、印度和中國的移民將受到最大的影響 。

王小禾說:”傳統上根據過去幾年來得最多的國家,那肯定受的影響就最大,那剛才我講的,墨西哥是第一,而且墨西哥移民的話,他主要是親屬移民,職業移民方面,墨西哥的人肯定相對較少,職業移民多的是印度和中國,這是肯定的,親屬移民從我們的經驗來看,親屬移民中國的量也是很大的,所以說印度也應該是比較大。”

由於白宮提出的移民政策還是要送交國會完成立法程序,移民律師認為,法案過關的機會不大,畢竟民主黨人長期以來很重視家庭團聚的親屬移民訴求。

對於那些擔心親屬移民會被取消的人士,王小禾的建議是:”如果說你現在已經是公民,那你現在趕快提出申請,一般來講美國的法律不會追溯以往,如果你在它生效之前以經申請了,或是已經批准了,那一般來講不會受影響。”

