By

【KTSF 江良慧報導】

被踢爆20幾次乘坐私人包機出差的聯邦衛生及福利部長Tom Price,週五下午宣布辭職,並且已經獲特朗普總統接納。

根據政治網站Politico,Price在過去幾個月,曾經26次在國內出差時乘搭私人包機,以及多次和妻子乘坐軍用飛機前往亞洲、歐洲以及非洲,涉及費用高達100萬以上。

Price週四對乘坐包機出差表示遺憾,又承諾會支付部分費用,不過消息指他只是打算支付自己座位的5萬多,但多次包機費用的總數其實超過40萬。

特朗普週四公開表示,不滿意此事,說他不高興,週五更說會在晚上就Price的去留做決定,不過Price最後就自動辭職。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。