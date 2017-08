By

【KTSF 林佩樺報導】

特朗普總統週五宣布,赦免因為強烈對抗非法移民而備受爭議的亞利桑那州白人縣警長Joe Arpaio。

白人縣警長Joe Arpaio因強硬手段而全國出名,他最受爭議的舉措包括要求囚犯穿粉色內衣;在鳳凰城酷熱天氣下,讓囚犯監禁在室外。

後來他全力對付無證移民人士,當局2013年裁定不能因懷疑民眾是非法移民的這個理由,就攔截民眾,但他不理會法庭命令,繼續找移民社區麻煩,因而被裁定藐視法庭罪,最高可被處6個月監禁,不過他週五得到特朗普總統的赦免。

Arpaio曾於去年1月表示,為特朗普背書非常容易,因為特朗普的所有信念,都與他不謀而合。

