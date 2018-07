特朗普前律師稱放家庭及國家第一 或將與控方合作

By

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統的長期私人律師Michael Cohen打破沉默,聲稱與特朗普割蓆,又說將家庭和國家放在第一位,反映他將與控方合作。

Cohen接受媒體訪問時強調,當考慮到聯邦刑事調查他的案件時,他會將家庭和國家放在第一位,但當主持人追問,他以前曾經誓言為特朗普補鍋時,Cohen就澄清說,他最忠心的就是他的太太、子女和國家。

Cohen過去十年,專幫特朗普收攤,他現時被控銀行欺詐及違反選舉財務法規,並涉嫌替外國從事政治遊說等罪行,而這些Cohen都無向當局申報,案件涉及他的私人業務,以及他幫特朗普處理A片女星封口費等桃色醜聞,媒體公關以及

2016年大選。

在他被FBI調查後,特朗普就疏遠他,最近有媒體爆料指,Cohen不滿特朗普對他用完即棄,所以轉而尋求同控方合作。

他手上有很多涉及特朗普的內情猛料,兩個月前FBI上門,突擊搜查他酒店房間、辨公室及寓所,帶走大批擋案文件,法官指派仲裁官辯別這批文件中,有什麼材料可用作呈堂證供,本星期稍後是檢閱期限屆滿。

