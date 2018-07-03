特朗普前律師稱放家庭及國家第一 或將與控方合作

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【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統的長期私人律師Michael Cohen打破沉默，聲稱與特朗普割蓆，又說將家庭和國家放在第一位，反映他將與控方合作。

Cohen接受媒體訪問時強調，當考慮到聯邦刑事調查他的案件時，他會將家庭和國家放在第一位，但當主持人追問，他以前曾經誓言為特朗普補鍋時，Cohen就澄清說，他最忠心的就是他的太太、子女和國家。

Cohen過去十年，專幫特朗普收攤，他現時被控銀行欺詐及違反選舉財務法規，並涉嫌替外國從事政治遊說等罪行，而這些Cohen都無向當局申報，案件涉及他的私人業務，以及他幫特朗普處理A片女星封口費等桃色醜聞，媒體公關以及

2016年大選。

在他被FBI調查後，特朗普就疏遠他，最近有媒體爆料指，Cohen不滿特朗普對他用完即棄，所以轉而尋求同控方合作。

他手上有很多涉及特朗普的內情猛料，兩個月前FBI上門，突擊搜查他酒店房間、辨公室及寓所，帶走大批擋案文件，法官指派仲裁官辯別這批文件中，有什麼材料可用作呈堂證供，本星期稍後是檢閱期限屆滿。

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