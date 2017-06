特朗普向外國元首交手機號碼 保安專家憂竊聽

By

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統將自己的手機號碼交給一些外國領袖,叫他們直接打電話給他,究竟這樣做有無問題呢?

有專家說,特朗普將自己的手機號碼講給外國領袖,叫他們直接打電話給他,其實這種做法觸犯外交禮節,同時也令人關注保安以及他作為三軍總司令的通訊保密問題。

前國防部的顧問表示,在開放的電話線上傾談,始終是開放,很容易被人監聽,尤其是來自外國政府的偷聽。

專家指出,在現今的移動通訊世界,國與國之間透過手機通話似乎很正常,但涉及外交方面,元首之間的電話通訊就必須要妥善安排,如果私自用手機交談,就明顯不合外交規矩,反映出總統不信任官方的通訊渠道,他又說這種外交規矩,可能對任性的特朗普來說不適合。

有美國官員透露,特朗普曾經叫加拿大總理和墨西哥總統用手機同他通訊,至今只有加拿大總理杜魯多有這樣做。

此外,特朗普在本月初有同法國新總統馬克龍交換手機號碼。

