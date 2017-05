By

【KTSF 陳令楠報導】

特朗普政府公佈的下年度財政預算案,將削減加州地震預警系統的研發經費。

預算案同時計劃削減海嘯預警系統的經費,有專家稱,削減聯邦撥款有可能令這些系統無法運作,即是無法在地震發生前向公眾發出預警。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。