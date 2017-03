2018預算案 軍費大增聯邦服務減少

By

特朗普提出的這份名為”美國優先”的2018新財政年度聯邦財政預算案藍本,開支增長的有四項。增幅最高的交通運輸達11%,但特朗普在國情咨文中提到的一萬億基建投資就不在內。其次是退伍軍人事務 加10.2%,國防名列第三 加10%,國土安全 加7.3%。

經費減少的就有十幾個部門,減幅最高的是環保局,經費減31%。其次是農業 減29%,衛生部減23%,勞工部減21.3%,商貿部減17%,住屋及城市發展部 減15.5%,教育部減13.6%。此外 內政部、財政部及小商業管理局都減一成以上,能源部及司法部就分別減5.4% 及3.5%,太空總署則減1%。

白宮強調,這份預算開支案主要是加強軍事國防安全。

這份預算建議,大幅提高軍費一成,達到540億元。這些軍事開支包括,立即撥款調動美軍部隊的作戰戒備,以便對抗伊斯蘭國以及添置新的戰鬥機,船艦和其他武器。

國土安全部也獲得更多撥款,用以增加人手取締非法移民。並在美墨邊界興建圍牆。圍牆的造價高達41億。本財政年度先用15億,2018年度就追加26億,全部由美國納稅人埋單。

這份預算削減幅度最大的是環保局 達31%,將會嚴厲打擊美國在對抗氣候變化方面的工作。同時也會強烈衝擊在清理污染、保障潔淨空氣、清潔食水方面的執法。

農業經費減29%,農業生產補貼、農產食品安全監管都受到影響。

經費減幅第三大的國務院,白宮說,國務院的核心運作不受影響,但對外援助及協助聯合國維和的任務就大大縮減。

整體來說,有近二十個聯邦服務項目受到嚴重衝擊。當中勞工、低收入階層及弱勢社群最受影響。

聯邦住房及市區發展部門減經費62億元。當中有一半是削減社區發展和掃貧計劃。

至於為低收入人士提供的法律援助和暖氣津貼以及克林頓總統時期建立的AmeriCorps 全國服務計劃也會取消。

預算案公佈之後,受到民主黨人猛烈抨擊。

這份預算案被認為是,相當滿足到保守派長期以來的多項要求。至於更全面並影響未來十年國計民生的預算案將於五月中提出。

