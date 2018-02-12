特朗普公布1.5萬億基建方案 地方政府需分擔開支

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【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週一向國會提交一份總值4萬億元的預算開支法案，當中涉及基礎建設方案，賬面上為1.5萬億，但聯邦實際只是出資2,000億，其餘的資金，他建議由由州和地方政府分擔，立即引來譏諷與批評。

特朗普週一早上召集州長、市長以及其他地方和州政府官員，在白宮宣佈總值4萬億元的預算開支法案，當中包括一項他在競選時提到的10年基建方案，例如興建道路、橋樑，以及將寬頻上網服務帶到偏遠地區，並會精簡工程項目的審批過程。

他呼籲兩黨支持，強調新基建投資是美國急需的。

他口中的1.5萬億投資，聯邦只肯支付2,000億 ，其餘的資金，他建議透過州和地方政府，以及私人機構來集資承擔，方案得到一些共和黨人讚賞。

威斯康辛州州長Scott Walker說：”感謝不僅是偏遠地區運輸，但特別是寬頻上網，我們喜歡有光纖網絡。”

而一些民主黨人就質疑地方何處有錢承擔這些興建成本。

民主黨聯邦眾議員Don Beyer說：”我們如何找更多錢？負上更多債務？”

眾議院民主黨人在週末也公佈他們自己一套的基礎設施計劃，價值一萬億，當中幾乎全部由聯邦出錢。

有分析認為，特朗普建議地方找私人公司承擔過萬億元的基建費用，由於商人為利是圖，未來即使成事，羊毛出在羊身上，成本都會轉嫁給消費者，到時地方設施與服務都會收費並會加價，比如民眾使用高速公路，就要付買路錢，也因為萬事講錢，對於人口少的鄉村地區或偏僻地區無利可圖，商人就不會有投資意願。

至於特朗普的預算案其他部分也引來批評，有分析指為假大空的幻想，正好反映特朗普的價值觀 。

美聯社經濟記者Josh Boak說：”你逐點深究下去，便有Medicare削減，10年減5,540億，其他如環保局等等都大減 ，而到頭來這預算案就是一個龐大的打賭 ，賭美國經濟未來幾年有萬億赤字仍能變得更強 ，賭它長期而言會減少國債。”

這位分析師指出，多數經濟學家及投資者都質疑特朗普所設想的長期每年GDP會增長3個百分點，他們預期的增長是2%，而根據過高GDP增長率而訂的長期預算案，一旦遇上衰退，就算有幾好的設計都會崩塌，因此特朗普的預算案就只能視為他的政府在無變數的情況下的預估，並無法律的力量，而只是選舉的招數。

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