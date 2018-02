特朗普公布1.5萬億基建方案 地方政府需分擔開支

By

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週一向國會提交一份總值4萬億元的預算開支法案,當中涉及基礎建設方案,賬面上為1.5萬億,但聯邦實際只是出資2,000億,其餘的資金,他建議由由州和地方政府分擔,立即引來譏諷與批評。

特朗普週一早上召集州長、市長以及其他地方和州政府官員,在白宮宣佈總值4萬億元的預算開支法案,當中包括一項他在競選時提到的10年基建方案,例如興建道路、橋樑,以及將寬頻上網服務帶到偏遠地區,並會精簡工程項目的審批過程。

他呼籲兩黨支持,強調新基建投資是美國急需的。

他口中的1.5萬億投資,聯邦只肯支付2,000億 ,其餘的資金,他建議透過州和地方政府,以及私人機構來集資承擔,方案得到一些共和黨人讚賞。

威斯康辛州州長Scott Walker說:”感謝不僅是偏遠地區運輸,但特別是寬頻上網,我們喜歡有光纖網絡。”

而一些民主黨人就質疑地方何處有錢承擔這些興建成本。

民主黨聯邦眾議員Don Beyer說:”我們如何找更多錢?負上更多債務?”

眾議院民主黨人在週末也公佈他們自己一套的基礎設施計劃,價值一萬億,當中幾乎全部由聯邦出錢。

有分析認為,特朗普建議地方找私人公司承擔過萬億元的基建費用,由於商人為利是圖,未來即使成事,羊毛出在羊身上,成本都會轉嫁給消費者,到時地方設施與服務都會收費並會加價,比如民眾使用高速公路,就要付買路錢,也因為萬事講錢,對於人口少的鄉村地區或偏僻地區無利可圖,商人就不會有投資意願。

至於特朗普的預算案其他部分也引來批評,有分析指為假大空的幻想,正好反映特朗普的價值觀 。

美聯社經濟記者Josh Boak說:”你逐點深究下去,便有Medicare削減,10年減5,540億,其他如環保局等等都大減 ,而到頭來這預算案就是一個龐大的打賭 ,賭美國經濟未來幾年有萬億赤字仍能變得更強 ,賭它長期而言會減少國債。”

這位分析師指出,多數經濟學家及投資者都質疑特朗普所設想的長期每年GDP會增長3個百分點,他們預期的增長是2%,而根據過高GDP增長率而訂的長期預算案,一旦遇上衰退,就算有幾好的設計都會崩塌,因此特朗普的預算案就只能視為他的政府在無變數的情況下的預估,並無法律的力量,而只是選舉的招數。

