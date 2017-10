特朗普停資助低收入買奧巴馬健保 保費料飆升

By

【KTSF 江良慧報導】

為了要推翻奧巴馬健保,特朗普總統週四先後兩次採取行動,首先是簽署行政命令,放寬奧巴馬健保若干條例,晚上再宣布停止撥款資助低收入人士買奧巴馬健保 ,此舉可能導致數以百萬計的低收入人士保費大幅飆升,包括加州在內的15個州,以及首都華盛頓已經計劃要就此和聯邦政府打官司。

對於自己打擊奧巴馬健保,特朗普如此解釋:”我們要採取另一種途徑,因為國會忘記自己的承諾。”

繼特朗普簽署行政命令,容許保險公司提供低於奧巴馬健保要求 ,而受保範圍又較少的健保產品後,白宮週四晚又宣布,終止對CSR企業社會責任費用分攤減免補貼的撥款。

這筆70億元撥款是用來幫助600萬低收入人士買健保,特朗普發推文呼籲民主黨人幫他搞定法律,但民主黨人大力抨擊他 。

聯邦眾議院少數黨領袖普洛西(Nancy Pelosi)說:”不要弄錯,週四晚總統獨自決定提高美國人健保保費,只因怨恨和殘忍,沒別的理由。”

雖然國會共和黨人支持廢除他們多年來聲稱是非法的CSR,但共和黨內也有人擔心,這樣一刀切會有反效果。

共和黨聯邦眾議員Charlie Dent說:”此舉動搖了保險市場,會令很多人保費增加。”

也有共和黨人支持特朗普的做法,但就仍然建議立法正式推翻和取代奧巴馬健保。

共和黨聯邦眾議員Jim Jordan說:”總統說了不想再支付這些錢,所以讓我們往前走吧,做一早該做的事,我們眾院已經通過的法案,讓我們向前走吧。”

加州 紐約州 首都華盛頓和另外15個州的司法部長已經表示,會就此在加州的聯邦法庭提出訴訟。

