特朗普停資助低收入買奧巴馬健保 保費料飆升

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【KTSF 江良慧報導】

為了要推翻奧巴馬健保，特朗普總統週四先後兩次採取行動，首先是簽署行政命令，放寬奧巴馬健保若干條例，晚上再宣布停止撥款資助低收入人士買奧巴馬健保 ，此舉可能導致數以百萬計的低收入人士保費大幅飆升，包括加州在內的15個州，以及首都華盛頓已經計劃要就此和聯邦政府打官司。

對於自己打擊奧巴馬健保，特朗普如此解釋：”我們要採取另一種途徑，因為國會忘記自己的承諾。”

繼特朗普簽署行政命令，容許保險公司提供低於奧巴馬健保要求 ，而受保範圍又較少的健保產品後，白宮週四晚又宣布，終止對CSR企業社會責任費用分攤減免補貼的撥款。

這筆70億元撥款是用來幫助600萬低收入人士買健保，特朗普發推文呼籲民主黨人幫他搞定法律，但民主黨人大力抨擊他 。

聯邦眾議院少數黨領袖普洛西（Nancy Pelosi）說：”不要弄錯，週四晚總統獨自決定提高美國人健保保費，只因怨恨和殘忍，沒別的理由。”

雖然國會共和黨人支持廢除他們多年來聲稱是非法的CSR，但共和黨內也有人擔心，這樣一刀切會有反效果。

共和黨聯邦眾議員Charlie Dent說：”此舉動搖了保險市場，會令很多人保費增加。”

也有共和黨人支持特朗普的做法，但就仍然建議立法正式推翻和取代奧巴馬健保。

共和黨聯邦眾議員Jim Jordan說：”總統說了不想再支付這些錢，所以讓我們往前走吧，做一早該做的事，我們眾院已經通過的法案，讓我們向前走吧。”

加州 紐約州 首都華盛頓和另外15個州的司法部長已經表示，會就此在加州的聯邦法庭提出訴訟。

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