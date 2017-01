特朗普就職日先到教堂祈禱 再與奧巴馬喝咖啡

By

【i-CABLE】

候任總統特朗普週五即將宣誓就任,成為第45屆美國總統,早上他與即將成為副總統的Mike Pence以及家屬,去到白宮對面的教堂,參加一個傳統祈禱儀式,之後與奧巴馬和第一夫人米雪兒一起喝茶喝咖啡,然後奧巴馬夫婦和特朗普夫婦一起前往國會山莊,出席總統宣誓儀式。

這場就職典禮由於受到一些藝人和部份民主黨議員抵制,規模不及以往的儀式那麼盛大,在人數上,約50名民主黨議員早已表明抵制這場儀式。

加拿大總理杜魯多和以色列總理內塔尼亞胡亦會缺席,估計到華盛頓觀禮的民眾,亦會較奧巴馬2009年就職時少一半。

其次是不再星光熠熠,在艾頓莊、Celine Dion等多名歌星相繼拒絕參加儀式後,參與表演的歌手及組合知名度亦相對不足。

巡遊只有40隊參加,較8年前少數十隊,而巡遊時間亦由以往的數小時縮減至只有90分鐘,入夜後舉行的官方舞會,亦由2009年的10場減至3場。

就職典禮準備得如火如荼,一向喜歡即場發揮的特朗普亦不敢掉以輕心,他發推文稱,他早在3個禮拜前便開始親自寫就職演講詞,其中談及他對國家的願景。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。