【KTSF 郭柟報導】

特朗普週二繼續動用總統職權,下令審批通過備受爭議的達科他州運油管項目,Keystone XL和Dakota Pipeline Access,並聲稱要裁掉各項環保管制。

這個行動馬上重燃抗議聲音,主要來自環境組織和達科他州原住民社區。

達科他州Standing Rock Sioux原住民團體,在過去幾個月,一直反對在當地興建該項運油管項目,聲稱發展項目會污染當地食水,和破壞一些文化建築物, 發起長期示威抗議。有關項目的審批原本被奧巴馬否決,但是特朗普就在週二下令簽署通過。

特朗普此舉馬上引發全國各地反對聲音,聲援原住民團體,包括紐約市、洛杉磯、西雅圖等大城市。至於在三藩市明晚在7街渡輪大廈,都將舉行有關示威。

