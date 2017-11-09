中美元首正式會談 習近平稱中美關係處新歷史起點

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中國國家主席習近平與訪華的特朗普總統正式會談，並且一同見證中美簽署破紀錄、超過2,500億美元經貿協議。

習近平形容中美關係處於新歷史起點，期望彼此相互尊重、管控分歧，特朗普亦表示，兩國關係較任何議題都重要，又稱雙方一致認為北韓核問題終可解決，促請習近平全力化解危機。

習近平在人民大會堂外歡迎特朗普夫婦，軍方鳴放禮炮，兩人一同檢閱三軍儀仗隊，步入人民大會堂前，習近平為特朗普介紹附近地標。

正式會談時，習近平形容中美發展相輔相成，兩國各自的成功，符合共同利益，特朗普口中的問題，主要可分為兩方面，特朗普強調兩國在國家安全問題同坐一條船，要解決北韓核問題，有賴中國努力。

二人會晤時，有提及台灣問題是中美關係最重要、最敏感的核心問題，事關中美關係的政治基礎，希望美方恪守一個中國政策，以免干擾大局，特朗普表示，華府堅持奉行一個中國政策。

至於南海問題，美國強調一貫維護航行自由，呼籲主權聲索國遵守國際法，停止島礁軍事建設。

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