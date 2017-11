中美元首正式會談 習近平稱中美關係處新歷史起點

By

中國國家主席習近平與訪華的特朗普總統正式會談,並且一同見證中美簽署破紀錄、超過2,500億美元經貿協議。

習近平形容中美關係處於新歷史起點,期望彼此相互尊重、管控分歧,特朗普亦表示,兩國關係較任何議題都重要,又稱雙方一致認為北韓核問題終可解決,促請習近平全力化解危機。

習近平在人民大會堂外歡迎特朗普夫婦,軍方鳴放禮炮,兩人一同檢閱三軍儀仗隊,步入人民大會堂前,習近平為特朗普介紹附近地標。

正式會談時,習近平形容中美發展相輔相成,兩國各自的成功,符合共同利益,特朗普口中的問題,主要可分為兩方面,特朗普強調兩國在國家安全問題同坐一條船,要解決北韓核問題,有賴中國努力。

二人會晤時,有提及台灣問題是中美關係最重要、最敏感的核心問題,事關中美關係的政治基礎,希望美方恪守一個中國政策,以免干擾大局,特朗普表示,華府堅持奉行一個中國政策。

至於南海問題,美國強調一貫維護航行自由,呼籲主權聲索國遵守國際法,停止島礁軍事建設。

