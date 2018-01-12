特朗普擬修訂Medicaid 或要求申領人工作才可申領

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【KTSF 張麗月報導】

特朗普政府計劃修改聯邦醫療補助計劃（Medicaid）的申請條件，當中包括各個州可以自行決定是否要有人工作才可以申領。

要求人去打工，才有資格申領Medicaid引來爭議，Medicare和Medicaid中心的總監表示，這項要求，對申請人的生活和健康都有好處，目的就是幫助這些人脫離公共援助，投身社會工作，但孕婦、殘障和長者就可以獲得豁免。

不過反對者就批評說，附加工作條件，等於為難Medicaid受惠者，到時許多人可能會失去所需的健保，就是因為技術上的問題和繁複的文件，反對者也預料伴隨而來的是各個州帶來的訴訟。

Medicaid醫療補助計劃在1965年創立，對象是領取福利的家庭和低收入的耆英，目前有超過7,000萬人受惠。

在奧巴馬時期進一步擴大Medicaid，在奧巴馬健保法下，容許各州額外給予數以百萬計的低收入人士加入，當中許多是無在職健保的打工仔。

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