特朗普擬修訂Medicaid 或要求申領人工作才可申領

特朗普政府計劃修改聯邦醫療補助計劃(Medicaid)的申請條件,當中包括各個州可以自行決定是否要有人工作才可以申領。

要求人去打工,才有資格申領Medicaid引來爭議,Medicare和Medicaid中心的總監表示,這項要求,對申請人的生活和健康都有好處,目的就是幫助這些人脫離公共援助,投身社會工作,但孕婦、殘障和長者就可以獲得豁免。

不過反對者就批評說,附加工作條件,等於為難Medicaid受惠者,到時許多人可能會失去所需的健保,就是因為技術上的問題和繁複的文件,反對者也預料伴隨而來的是各個州帶來的訴訟。

Medicaid醫療補助計劃在1965年創立,對象是領取福利的家庭和低收入的耆英,目前有超過7,000萬人受惠。

在奧巴馬時期進一步擴大Medicaid,在奧巴馬健保法下,容許各州額外給予數以百萬計的低收入人士加入,當中許多是無在職健保的打工仔。

