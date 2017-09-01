特朗普自掏百萬賑災 好萊塢名人也慷慨解囊

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【KTSF 萬若全報導】

白宮週四宣布，特朗普總統將自掏腰包，捐出100萬賑災，好萊塢多位明星也慷慨解囊。

白宮表示，特朗普總統將用自己的錢，捐出100萬賑災，目前還沒決定要透過哪個機構捐款，並透過白宮發言人問在場記者那個機構比較值得信賴。

不過有媒體報導，特朗普過去捐款給慈善機構爭議不斷，像是去年競選期間，說要捐100萬給退伍軍人協會，後來在媒體不斷報導下才捐出來。

另外，好萊塢眾多明星也加入賑災行列，Leonardo DiCaprio將捐出100萬，實境秀女星Kim Kardashian和家人捐出50萬。

另外，一個愛心出了名的Sandra Bullock也捐出100萬，來自休士敦的流行樂女王Beyonce也有捐款，但是數字保密。

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