特朗普總統週一在白宮會見新加坡總理李顯龍。

特朗普說:”美國和新加坡目前在東南亞加強執法合作,對抗反恐活動,並加強網路防禦,我們兩國都堅定應對北韓威脅,和推動南中國海的航運自由。”

李顯龍說:”新加坡在一開始就支援國際聯盟擊敗伊斯蘭國,我們是最先參與的國家之一,也是亞洲唯一國家派出軍事物資和人員。”

除了突顯兩國的戰略夥伴關係之外,兩國領袖也見證了新航和波音公司簽署了近140億的合約,新加坡也是在美國有最高投資的第二大亞洲國家。

特朗普也將講話中稱讚李顯龍的父親,新加坡第一任總理李光耀,在過去50年推動新加坡經濟和建立國家在政治上的成就。

