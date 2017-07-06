特朗普訪波蘭 簽署愛國者導彈協議

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【KTSF】

特朗普總統開始為期4日的歐洲訪問行程，他週四在波蘭訪問，與波蘭總統杜達見面，雙方簽署了部署愛國者導彈的協議，可應對俄羅斯在波羅的海部署彈道導彈的威脅。

特朗普此站訪問的焦點之一是與「三海倡議」的國家舉行峰會，包括亞得里亞海、波羅的海與黑海共12個國家，認為這樣做更有助歐洲融合。

特朗普亦在記者會上稱，北韓最近試射導彈的行徑非常危險，美國正考慮採取嚴厲措施回應。

他亦對”通俄門”事件繼續回應，但就模糊評論干擾大選的國家。

特朗普說：”我同意是俄羅斯（干擾大選），但我亦認為可能是其他人或者其他國家，這個想法沒有甚麼不對，沒有人知道事實真相。”

特朗普在不久前已經抵達德國，週五將會在二十國集團峰會上與俄羅斯總統普田首次公開會面。

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