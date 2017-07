特朗普訪波蘭 簽署愛國者導彈協議

By

特朗普總統開始為期4日的歐洲訪問行程,他週四在波蘭訪問,與波蘭總統杜達見面,雙方簽署了部署愛國者導彈的協議,可應對俄羅斯在波羅的海部署彈道導彈的威脅。

特朗普此站訪問的焦點之一是與「三海倡議」的國家舉行峰會,包括亞得里亞海、波羅的海與黑海共12個國家,認為這樣做更有助歐洲融合。

特朗普亦在記者會上稱,北韓最近試射導彈的行徑非常危險,美國正考慮採取嚴厲措施回應。

他亦對”通俄門”事件繼續回應,但就模糊評論干擾大選的國家。

特朗普說:”我同意是俄羅斯(干擾大選),但我亦認為可能是其他人或者其他國家,這個想法沒有甚麼不對,沒有人知道事實真相。”

特朗普在不久前已經抵達德國,週五將會在二十國集團峰會上與俄羅斯總統普田首次公開會面。

