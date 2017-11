特朗普盤算撤換蒂勒森 改由中情局局長出任國務卿

By

【KTSF】

有白宮官員透露,特朗普總統正與幕僚討論撤換現任國務卿蒂勒森,改由中情局局長Mike Pompeo接任國務卿一職,如果屬實,將會是特朗普內閣一項重大人事變動。

Pompeo出任中情局局長一職後,與特朗普的接觸更頻繁,而蒂勒森在上任國務卿後,因為在多項外交政策上與特朗普不咬弦,而一直有傳他地位不保。

Pompeo如果真的接任國務卿,這意味中情局局長將要另覓人選,而據知情人士透露,特朗普有可能挑選共和黨阿肯色州參議員Tom Cotton出任中情局局長,後者是其中一位在國會力挺特朗普外交政策的議員之一。

Cotton的辦公室沒有對消息發表評論,只表示Cotton目前專注於在參議院為阿肯色州的居民服務。

據該名白宮官員透露,暫時未知蒂勒森會何時被撤換,蒂勒森與國務院尚未就消息作出回應,而最先報導這項人事變動的紐約時報稱,有可能在數週內發生。

白宮發言人桑德斯週三表示,沒有人事變動的公布,但暗示蒂勒森有可能留任至年底。

