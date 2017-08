特朗普被揭有份參與發誤導聲明 掩飾長子與俄律師會面真相

By

有媒體報導,特朗普總統有份參與撰寫他大兒子去年6月與俄國律師會面時,提供給媒體的聲明,事件又惹起風波。

白宮直認,特朗普以父親身份介入,有份幫小特朗草擬那份關於小特朗普與俄國律師會面的聲明。

但問題是 ,華盛頓郵報的爆料,指特朗普口述的內容聲稱那次會面是談俄羅斯兒童的領養問題,但實情是會談涉及小特朗普向俄國律師尋求希拉莉的黑材料。

小特朗普自己發表4頁紙的電郵承認,去見俄國律師是為了律師手上有俄國檢察官掌握的希拉莉克林頓的黑材料。

報導指,特朗普是在參加完G20峰會回程時,在空軍一號專機上擬定這份聲明,再過幾天,特朗普仍然多次提及去年6月那次會面是談論領養問題。



特朗普說:”我猜他們談領養等問題,領養與競選無關,但會議上無事發生,坦白說,媒體小題大做。”

現在特朗普被媒體踢爆他向兒子教路發失實的聲明,掩飾真相,特朗普的律師Jay Sekulow在記者追問下這樣回應。

Sekulow說:”我當它是小特朗普與他律師的事,我肯定他律師有參與,你們都知道,所以賴上總統是絕對不正確。”

對於特朗普涉嫌參與草擬兒子的誤導聲明,國會兩黨領袖都表達關注。



加州民主黨聯邦參議員兼參議院司法委員會成員笵士丹說:”如果屬實,認真令人擔心,但我們不知是否如此。”

南卡羅萊納州共和黨聯邦參議員Lindsey Graham說:”那電郵顯示,俄國政府希望幫助特朗普競選,我不認為聲明幫到小特朗普,也不知總統擔當甚麼角色,但當發表了誤導聲明,很難說服人不去看。”

有分析指出,向公眾作出失實的聲明,可能並不犯法,但動機可疑是不爭的事實,甚至會成為通俄案獨立檢察官手上一項證據,而獨立檢察官也會跟進調查。

