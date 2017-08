特朗普再警告北韓 稱美軍已”裝彈上膛”

By

特朗普總統週五就北韓危機再發推文,聲稱美軍已”鎖定目標裝彈上膛”(locked and loaded),進一步把北韓局勢升級。

另外,美國與南韓軍方表示,他們定於本月稍後進行的大型軍事演習將如期舉行,平壤政府聲稱,這項軍演是戰爭演習,稍早更揚言已有計劃攻擊關島附近海域。

特朗普週五發推文說:”如果北韓作出不明知舉動,軍事解決方案已全部到位,鎖定目標裝彈上膛,希望金正恩能另覓他途!(Military solutions are now fully in place, locked and loaded, should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!)

而在北韓公開計劃攻打關島附近海域兩天後,美軍並無調配重大軍事資源到關島,同時也沒有跡象顯示,平壤政府正積極備戰。

美韓每年都會在朝鮮半島舉行軍事演習,今年預料於8月21日至31日舉行,屆時美韓數萬士兵將會參與海陸空軍事演習,華府與首爾政府表示,軍演純屬防衛性質,是抗衡北韓的重要軍事活動。

