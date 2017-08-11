特朗普再警告北韓 稱美軍已”裝彈上膛”

【KTSF】
特朗普總統週五就北韓危機再發推文，聲稱美軍已”鎖定目標裝彈上膛”（locked and loaded），進一步把北韓局勢升級。
另外，美國與南韓軍方表示，他們定於本月稍後進行的大型軍事演習將如期舉行，平壤政府聲稱，這項軍演是戰爭演習，稍早更揚言已有計劃攻擊關島附近海域。
特朗普週五發推文說：”如果北韓作出不明知舉動，軍事解決方案已全部到位，鎖定目標裝彈上膛，希望金正恩能另覓他途！（Military solutions are now fully in place, locked and loaded, should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!）
而在北韓公開計劃攻打關島附近海域兩天後，美軍並無調配重大軍事資源到關島，同時也沒有跡象顯示，平壤政府正積極備戰。
美韓每年都會在朝鮮半島舉行軍事演習，今年預料於8月21日至31日舉行，屆時美韓數萬士兵將會參與海陸空軍事演習，華府與首爾政府表示，軍演純屬防衛性質，是抗衡北韓的重要軍事活動。
更多新聞：
(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )
版權所有，不得轉載。