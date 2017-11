特朗普南韓國會發言 嚴詞警告北韓不要低估美國

By

【KTSF 梁秋玉報導】

特朗普總統週三早上在離開南韓前赴中國前,到南韓國會發表演說,他呼籲世界合力對付北韓的核武威脅,並提到中國。

特朗普夫婦比原定時間稍遲進場,因為他要準備講詞,入場後,南韓國會歡迎他,他是25年來首位美國總統在南韓國會發言。

南韓強調美國在韓戰的作用,美韓兩國在戰後的友誼與同盟關係,現在共同面對北韓核武的威脅,特朗普開始發言也強調美國在韓戰的犧牲,美韓的長期友誼從韓戰開始,此後70年更強壯,期間南韓經歷艱辛,終於建立成為今天的富裕國家,而現在美國也很好,重建軍力,核潛艇適當部署。

特朗普讚揚南韓的民主政制,取得科技上巨大的成就,各方面也都突飛猛進,不久便舉行冬季奧運會,相比之下,不遠的北韓就差天共地,人民就要挨餓,政府耗費一半的財政力量,建立各種崇拜獨裁者的建築,一面實行酷刑,強逼勞動,形成了同一民族卻有兩個韓國。

特朗普稱,現在南韓的經濟比北韓強大40倍,北韓因此更強烈防止人民知道兩韓這個巨大的差距,他指北韓是一個被軍事邪教統治的國家,美國幫助南韓以自己的方式實現夢想,取得成功,北韓則承受自己的失敗,妄想以發展核武導彈來勒索威脅美國。

他警告北韓不要低估美國,不要考驗美國,美國不會尋求但也不會逃避衝突,不會被威脅嚇到,會為安全而戰,現在是力量的時刻,呼籲全球抵制北韓。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。