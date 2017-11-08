特朗普南韓國會發言 嚴詞警告北韓不要低估美國

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【KTSF 梁秋玉報導】

特朗普總統週三早上在離開南韓前赴中國前，到南韓國會發表演說，他呼籲世界合力對付北韓的核武威脅，並提到中國。

特朗普夫婦比原定時間稍遲進場，因為他要準備講詞，入場後，南韓國會歡迎他，他是25年來首位美國總統在南韓國會發言。

南韓強調美國在韓戰的作用，美韓兩國在戰後的友誼與同盟關係，現在共同面對北韓核武的威脅，特朗普開始發言也強調美國在韓戰的犧牲，美韓的長期友誼從韓戰開始，此後70年更強壯，期間南韓經歷艱辛，終於建立成為今天的富裕國家，而現在美國也很好，重建軍力，核潛艇適當部署。

特朗普讚揚南韓的民主政制，取得科技上巨大的成就，各方面也都突飛猛進，不久便舉行冬季奧運會，相比之下，不遠的北韓就差天共地，人民就要挨餓，政府耗費一半的財政力量，建立各種崇拜獨裁者的建築，一面實行酷刑，強逼勞動，形成了同一民族卻有兩個韓國。

特朗普稱，現在南韓的經濟比北韓強大40倍，北韓因此更強烈防止人民知道兩韓這個巨大的差距，他指北韓是一個被軍事邪教統治的國家，美國幫助南韓以自己的方式實現夢想，取得成功，北韓則承受自己的失敗，妄想以發展核武導彈來勒索威脅美國。

他警告北韓不要低估美國，不要考驗美國，美國不會尋求但也不會逃避衝突，不會被威脅嚇到，會為安全而戰，現在是力量的時刻，呼籲全球抵制北韓。

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