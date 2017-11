特朗普形容紐約貨車恐襲疑犯是野獸 促收緊移民制度

By

紐約市週二發生貨車撞人恐襲案翌日,特朗普總統指斥施襲者是”野獸”,並敦促美國要實施更嚴格的移民制度,強調移民政策應該以技術為優先,取締移民抽籤計劃。

特朗普在內閣會議中稱,施襲者是透過移民抽籤計劃來美,該計劃是為那些移民來美比率低的國家而設,他要求國會立即取消這項計劃,並補充,美國”需要實施更嚴格、更精明,減少考慮政治不正確”的移民制度.

特朗普週三稍早更形容,該項移民抽籤計劃是”舒默的美學”,舒默是聯邦參議院民主黨領袖,舒默聞言反擊稱,特朗普用這宗悲劇來謀取政治利益。

當局稱,施襲者是來自烏茲別克,他是於2010年循移民抽籤計劃合法來美.

特朗普在競選時和上台後,一直主張改革現行的移民制度,他認為移民標準,應重視申請人的技能,而非側重家庭團聚。

特朗普週二已指示國土安全部加強現行的審查制度,包括對那些有可能同情極端分子或對美國構成威脅的人士加強審查。

美國的移民抽籤計劃每年透過抽籤程序,核發最多5萬個簽證給合資格人士來美,申請人必須高中畢業或符及特定工作要求,這項計劃是由已故民主黨參議員Ted Kennedy起草,於1990年由共和黨前總統老布殊簽署成法。

當時是聯邦眾議員的舒默在同年稍早曾起草一項法案,提出一項名為”多元移民”的計劃。

舒默週三在國會議事廳中稱,他一直認為移民對美國是好的,他亦以前總統布殊在9/11恐襲後的表現來批評特朗普,說特朗普在恐襲翌日的表現,與布殊簡直大相逕庭,他亦說,特朗普在最近提出的預算案中,還建議削減反恐撥款。

而經常批評特朗普的共和黨參議員Jeff Flake則發推文為舒默辯護,稱舒默在3年前其實曾與另外7名兩黨議員,在一項移民改革法案中提出取消移民抽籤項計劃,該法案在2013年獲參議院通過,但在共和黨操控的眾議院敗北。

