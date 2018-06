特朗普稱非法入境者應即時遣返 無須經法庭審判

By

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週日發推文,指非法入境者是”入侵者”,應該無須經過法庭審判就即時遣返,他亦說美國目前的移民政策成為全球笑柄,也對遁合法途徑申請來美及等候多年的申請人不公平。

聯邦衛生福利部長表示,至今有超過500名兒童已經與家人團聚,白宮也說知道所有兒童扣押在何處,在週末有部份國會議員探訪被扣押的兒童。

探訪完德州McAllen的收容中心,代表加州的民主黨聯邦眾議員Jackie Speier說,扣押地點似監房。

Speier說:”他們有墊可以睡,但看起來是監獄,樊籠。”

去南佛州探訪的共和黨人就說,兒童的情況良好。

共和黨聯邦眾議院Carlos Curbelo說:”這裡的兒童受到極好的對待,他們在課室學習。”

另一方面,雖然特朗普叫眾議院共和黨人不必浪費時間,表決移民改革法案,不如留待11月國會中期選舉後再處理。

但眾議院共和黨人仍然計劃在本星期表決法案,該法案號稱妥協版本,建議容許DACA夢想生有機會入籍,但會取消綠卡抽簽,限制依親移民,及會撥款興建邊界圍牆。

法案不但在眾議院沒有兩黨共識,即使過關,在參議院都會被民主黨人封殺,因為一定達不到必要的60票。

