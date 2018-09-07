特朗普稱司法部長應調查《紐約時報》匿名文章事件

By

【KTSF】

《紐約時報》前日刊登據稱是特朗普政府高級人員狠批特朗普的匿名文章，文章作者究竟是誰，可能是自從”深喉”以來的最大的謎團，特朗普週五在空軍一號專機上表示，聯邦司法部長應該要查明真相。

特朗普說：”（你認為司法部長該調查文章是誰寫的嗎？）是的，因為我認為是國家安全，我認為司法部長該調查文章作者是誰，因為我確實相信那是國家安全，（哪有是否要對《紐約時報》採取行動？）我們走著瞧吧，我正在研究。”

特朗普表示，文章作者可能有高級的保安通行許可，可以參加高層會議，擔心這個人可能會洩露機密，所以關係到國家安全。

聯邦司法部不願意評論事態發展，說不會證實或者否認是否有調查。

《紐約時報》則發表聲明，說有信心司法部明白，憲法第一修正案保障所有美國人，所以不會這樣明目張膽的濫用政府權力。

《紐約時報》也說，總統的威脅既強調，我們為甚麼要把作者身份保密，也可以提醒公眾，新聞自由和獨立對美國民主的重要性。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。