特朗普稱司法部長應調查《紐約時報》匿名文章事件

《紐約時報》前日刊登據稱是特朗普政府高級人員狠批特朗普的匿名文章,文章作者究竟是誰,可能是自從”深喉”以來的最大的謎團,特朗普週五在空軍一號專機上表示,聯邦司法部長應該要查明真相。

特朗普說:”(你認為司法部長該調查文章是誰寫的嗎?)是的,因為我認為是國家安全,我認為司法部長該調查文章作者是誰,因為我確實相信那是國家安全,(哪有是否要對《紐約時報》採取行動?)我們走著瞧吧,我正在研究。”

特朗普表示,文章作者可能有高級的保安通行許可,可以參加高層會議,擔心這個人可能會洩露機密,所以關係到國家安全。

聯邦司法部不願意評論事態發展,說不會證實或者否認是否有調查。

《紐約時報》則發表聲明,說有信心司法部明白,憲法第一修正案保障所有美國人,所以不會這樣明目張膽的濫用政府權力。

《紐約時報》也說,總統的威脅既強調,我們為甚麼要把作者身份保密,也可以提醒公眾,新聞自由和獨立對美國民主的重要性。

