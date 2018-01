特朗普據報曾下令開除通俄案特別檢察官穆勒

By

【i-CABLE】

特朗普總統據報去年曾以涉及利益衝突為由,下令開除通俄案特別檢察官穆勒,結果因白宮律師極力反對,甚至威脅請辭而作罷。報道指穆勒已得悉此事。

特朗普一向不滿通俄調查模糊其施政焦點,不過一直否認有意開除主理調查的特別檢察官穆勒。

《紐約時報》報道,革職傳聞其實並非空穴來風。報道引述多名知情人士,稱去年6月《華盛頓郵報》披露,穆勒擴大調查特朗普是否妨礙司法公正後,特朗普一度下令革除穆勒職務,理據是穆勒牽涉至少3項潛在利益衝突,質疑對方無法持平。

特朗普聲稱穆勒曾是其名下高爾夫球俱樂部會員,因為費用問題爭拗而退會。穆勒接手通俄案調查前,所任職的律師行曾為特朗普女婿庫什納提供法律服務。當時他亦是下任聯邦調局局長人選之一,獲任命為特別檢察官前一天參與過遴選面試。

不過,有份參與決定解僱聯邦調查局局長科米的白宮律師麥加恩,這次不同意特朗普看法,警告若果貿然開除穆勒,將招致災難性後果。

報道稱,麥加恩不單拒絕向司法部傳達特朗普指令,更表明不惜請辭抗命,成功逼使特朗普改變主意。

《紐約時報》又提及,特朗普當時亦考慮過撤換任命穆勒的副司法部長羅森斯坦,改由次一級的官員監察穆勒工作,最終亦沒成事。

這次風波過後,特朗普撤換了法律團隊,雖然未有完全打消開除穆勒的念頭,不過亦同意律師所稱,以合作取代對抗,務求早日結束調查。他日前表示,願意向穆勒宣誓作供以證清白。

