在前聯邦調查局(FBI)局長James Comey到國會調查作證的同一時間,特朗普總統出席一項宗教活動的集會,他在發言時稱他與支持者正”受到圍攻”,但他們會從困境中走出,”變得更強壯”。

特朗普週四在信仰與自由聯盟的年度會議上發言,他並沒有直接提及Comey,但在發言開首即向支持者說,”大家都知道,我們正受圍攻”,並誓言會渡過難關,變得得強壯。

