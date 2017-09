特朗普揚言要為中產階層大幅減稅 標準扣稅額增一倍

By

【KTSF】

特朗普總統週二表示,將會為美國中產階層大幅減稅,白宮與國會領袖已定於週三公布稅制改革細節,預料會大幅削減企業稅和簡化現行的稅制。

特朗普週二在白宮與聯邦眾議院稅制委員會的兩黨議員會面,他之後對記者稱,將會在週三公布一項”非常全面、非常仔細的報告”,詳述這項被其視為施政重點的稅改方案。

特朗普揚言,會為”中產階層大幅減稅,並非小恩小惠,而是大幅減稅,他估計”工作會重返職場,因為目前的稅制不具競爭性,未來將會超級具競爭性”。

這是美國過去30年來,首次對現行稅制進行大幅改革的舉措,據知情人士透露,方案預料會為美國最富裕的一群減稅,把現行的39.6%稅率減至35%。

另外,企業最高稅率會由目前的35%大幅減至約20%,同時會簡化稅制,把現有的入息稅階由7個減至3個。

特朗普曾表示,希望把企業稅率降至15%,但眾議院議長賴恩已表示這稅率過低,有可能令國債暴增至20萬億元。

特朗普稱,稅改細節還包括把標準扣稅額增加一倍,以及調高託兒抵稅額,目標是希望簡化稅制後,大多數美國民眾只須用一頁紙便能完成報稅。

