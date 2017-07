特朗普成立委員會調查選民詐騙 44州拒合作（視頻）

By

特朗普總統聲稱有幾百萬人在去年大選非法投票,他任命一個委員會調查選民詐騙,這個委員會要求各州提供詳盡選民資料,不過至今有44個州表明不會就範。

特朗普的選舉誠信諮詢委員會,要求各州提供詳盡的選民資料,包括出生日期、社安號碼、駕駛執照和電郵地址等,包括加州在內至少40州以保護選民私隱為理由,拒絕了委員會的要求,其餘的州份就只提交在公眾領域的選民資料,更私人的信息就欠奉。

不少人擔心這些選民資料會被特朗普扭曲以坐實,他口口聲聲講的舞弊論,民主黨人認為特朗普別有用心。

屬民主黨的新墨西哥州州務卿Maggie Toulouse Oliver說:”不清楚要用作甚麼,看來就像是摸底試探,或者是政治迫害。”

雖然沒有證據,但特朗普一直聲稱去年大選有數以百萬計人是非法投票,但就連願意提供部分資料的州分都不接受他的說法。

屬共和黨的科羅拉多州務卿Wayne Williams說:”我不信有他說的大規模選舉舞弊,但我信有選舉舞弊發生,採取步驟預防很重要。”

首都華盛頓一個維護私隱團體”電子私隱資料中心”已經要求聯邦法庭對白宮頒布臨時禁制令,與此同時,委員會的負責人,肯薩斯州州務卿Kris Kobach則為他們要求選民資料之舉辯護,稱委員會的目的是查找真相。

但真相已經開始扭曲,不少州分看過白宮列出的清單,說他們的州法例禁止公開部分資料,尤其是社安號碼的部分。

Kobach在極右網站Breitbart撰文,說委員會沒有要求有關資料,不過再看他發給各州的信件,雖然明知道有法例禁止,但他仍然表示如果有就提供社安號碼最後4個字。

聯邦法庭稍後會裁定是否要禁止委員會索取選民資料的做法,但就算法庭不插手,大部分的州分都表示不會配合委員會,其中密西西比州務卿更叫委員會,索性跳落墨西哥灣找尋資料,而且還要從密西西比州起跳,

