【KTSF】

特朗普當選總統後週二首次踏足加州,除了參觀8個美墨邊境建圍牆的設計初模外,還抨擊州長布朗管理不善,在對付犯罪和非法移民問題上態度軟弱。

特朗普所坐的空軍一號專機抵達聖地牙哥外圍的海軍基地,他參觀了美墨邊境圍牆的8個設計初模,在一哩外,全副防暴裝備的警察分隔示威群眾。

特朗普再次強調,需要堅固的邊界圍牆來阻止罪犯和恐怖份子進入美國。

特朗普也抨擊加州州長布朗做得差勁,管理不善,在對付犯罪和非法移民問題上態度軟弱,令加州失控。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。