有報導指美國可能退出世貿 特朗普親口否認

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【KTSF 張麗月報導】

有報導說，特朗普總統希望美國退出世界貿易組織（WTO），但特朗普已親口否認有這個打算，有白宮官員亦指這個是假消息。

特朗普是在登上空軍一號時，向在場的記者否認有關報導，但他亦重申，美國在世貿組織中受到不公平對待。

世貿組織在1995年正式成立，目前約有160個會員國，包括美國、中國、加拿大、墨西哥和英國。

這個國際貿易系統成立目的，就是要排解國際貿易糾紛，理論上結束不公平貿易，以及消除貿易戰威脅。

新聞網站Axios引述匿名消息來源透露，特朗普曾經多次向他的顧問提及美國退出世貿，特朗普又說，全世界都利用世貿來虧待美國。

分析指，美國作為全球最大經濟體，如果美國退出世貿，將損害這個貿易組織的地位，顛倒國際貿易系統，打亂經濟秩序，也可能令其他國家不再遵從由國際社會訂立的貿易規則。

報導又說，雖然特朗普多次提及退出世貿，但聯邦財政部長Steve Mnuchin週五接受媒體訪問時，指這個報導 “誇張了”，他又說，這個是 “假新聞”。

美國需要得到國會的批准，才可以退出世貿。

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