有報導指美國可能退出世貿 特朗普親口否認

【KTSF 張麗月報導】

有報導說,特朗普總統希望美國退出世界貿易組織(WTO),但特朗普已親口否認有這個打算,有白宮官員亦指這個是假消息。

特朗普是在登上空軍一號時,向在場的記者否認有關報導,但他亦重申,美國在世貿組織中受到不公平對待。

世貿組織在1995年正式成立,目前約有160個會員國,包括美國、中國、加拿大、墨西哥和英國。

這個國際貿易系統成立目的,就是要排解國際貿易糾紛,理論上結束不公平貿易,以及消除貿易戰威脅。

新聞網站Axios引述匿名消息來源透露,特朗普曾經多次向他的顧問提及美國退出世貿,特朗普又說,全世界都利用世貿來虧待美國。

分析指,美國作為全球最大經濟體,如果美國退出世貿,將損害這個貿易組織的地位,顛倒國際貿易系統,打亂經濟秩序,也可能令其他國家不再遵從由國際社會訂立的貿易規則。

報導又說,雖然特朗普多次提及退出世貿,但聯邦財政部長Steve Mnuchin週五接受媒體訪問時,指這個報導 “誇張了”,他又說,這個是 “假新聞”。

美國需要得到國會的批准,才可以退出世貿。

