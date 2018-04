By

特朗普總統週五晚宣布對敘利亞採取軍事行動,他指責敘利亞政府軍在東古塔地區使用化學武器,他表示美國聯同英國和法國採取的轟炸行動,已擊中敘利亞的目標。

美聯社報導,敘利亞首都大馬士革發生多次猛烈爆炸,並響起多次巨大的爆炸聲。

特朗普表示,美國已準備持續向敘利亞總統阿薩德施壓,直至他停止使用國際禁用的化武對付人民,暫時未知美英法週五晚向敘利亞發動轟炸後,會否還有其他軍事行動。

特朗普沒有詳述這次軍事行動的細節,但估計轟炸使用的巡航導彈是從敘利亞領空外發射。

特朗普形容,這次軍事行動的目的,是要杜絕化武的使用,敘利亞政府早前曾多次否認曾使用化武。

