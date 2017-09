By

【i-CABLE】

特朗普總統特朗普週一在聯合國一個會議上發言,他批評聯合國過去多年未能發揮應有作用,要求落實改革。

特朗普表示,聯合國若要成功改革,各階層都要負上該負的責任,同時要保障告密者的權利,確保沒有成員國需要承擔額外責任。

特朗普過去多番質疑聯合國效能,預料他週二在聯合國大會的發言,也會要求聯合國改革,外界正觀望他會如何將其奉行的「美國優先」方針融入聯合國理念。

一連7日的聯大會議,預料亦會聚焦朝鮮半島局勢,特朗普將游說各國,一致向北韓施壓,抗衡核威脅。

美、日、韓三國領導人週四將共晉午宴,商討下一步行動。

