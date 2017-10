特朗普有信心年底通過稅改 有民主黨人表支持

By

特朗普總統表示,有信心 稅改方案可以在年底前獲得國會通過,他又保證,僱員的401k帳戶不會有任何改變。

參議院上星期通過2018年度財政預算案之後,特朗普表示,這個是為他的稅務改革大計鋪路,他催促眾議院共和黨人盡快通過預算案,期望在未來幾個月內通過稅改方案。

特朗普說:”我希望在年底前完成,但如果需時那麼長,我非常失望。”

眾議長賴恩也預設限期,在本年底前通過稅改方案,他說在本星期審批通過修訂後版本的參議院預算案,有助於在限期內完成稅改的立法。

雖然稅改方案關鍵條款的細節仍有待公佈,但也得到部份民主黨人的支持。

民主黨聯邦參議員Sherrod Brown說:”我聽到他說喜歡愛國企業法,他喜歡打工家庭稅務優惠法,如果他選擇那條路,民主黨人可以跟他合作。”

特朗普也不忘在報章上推銷他的稅改,認為可以令就業增長,家庭收入也會上升。

參議院共和黨領袖當然也附和稅改計劃的好處。

共和黨參議院領袖麥康尼說:”目標就是為中產減稅,防止職位外移,現行商業稅制真的鼓勵人撤離,我們要製造更多職位和機會。”

另外,紐約時報報導說,稅改其中一個建議就是僱員每年存放入401k退休戶口的錢的上限,可能大幅降低到2,400元,對此,特朗普發推文說,401k不會有任何改變,將會繼續保留這個中產階層的緩稅退休賬戶優惠。

