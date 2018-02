By

i-CABLE

特朗普總統稱重視學童及校園安全,將盡快立法規管在槍械加裝”撞火”配件,下週亦會與各州長商討其他預防槍擊案的措施。

去年10月在拉斯維加斯導致58死,近500人傷的露天音樂會槍擊案,槍手在步槍加裝”撞火”配件,增加殺傷力。

而近日的佛羅里達高中槍擊案,19歲疑犯克魯茲,即使地方福利部門確認他有抑鬱等徵狀,仍能通過背景審查,買入多支槍械,不少人批評當局忽視警告信號。

