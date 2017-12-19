特朗普發表美國優先國安政策 點名批評中國俄羅斯

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【KTSF】

特朗普總統週一發表其國土安全策略，強調他2016年競選總統時提出的”美國優先”理念，並指斥美國前任領袖沒有做好職責，保護國民的福祉，策略中也點名批評中國和俄羅斯損害美國利益。

特朗普說：”我們的領袖在海外助其他國家建國，但卻沒有顧及本土的發展。”他說美國經濟目前表現強勁，預計在他施政下，前景更美好。

特朗普決意推翻前總統奧巴馬任內對氣候變化所下的立場，並強調美國會不息一切保護主權，即使可能有違與一些國家已定立的協議，這些協議自冷戰時代起，一直主導美國的外交政策。

特朗普的國安策略有4大重點，包括：保護國土、促進美國繁榮、透過實力展示和平，以及在競爭加劇的世界增加美國的影響力，如果全盤推行，將會大幅改變美國與國際的關係。

特朗普認為，國與國之間存在無休止的競爭，不論面對敵人還是朋友，美國必須在所有陣線保護和悍衛美國的主權。

特朗普政府過往曾稱，”美國優先”並不代表”美國孤立”（America Alone），但特朗普週一發表的國安政策已明確表示，美國必定會悍衛自身利益，即使在諸如貿易、氣候變化或移民問題上與別國意見分歧，需要一意孤行。

奧巴馬於2015年發表的國安政策中，曾宣布氣候變化是”迫切的問題，而且日益威脅本土安全”，特朗普則推翻有關論調，並威脅要退出巴黎氣候協議，特朗普在策略中為美國定下成為”能源主導國”的目標，並指稱美國”明白在領導環保的重要性”。

特朗普在策略中，也詳列”無賴政權”對美國的威脅，當中包括北韓，特朗普稱，中國和俄羅斯”挑戰美國的實力、影響力和利益，企圖蠶食美國安全、繁榮”。

特朗普亦稱，美國只會與公平互惠的國家建立關係，即使單方面疏遠其他國家，也在所不惜。

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