【KTSF 陳令楠報導】

特朗普總統的私人Twitter帳戶,週四晚一度消失,隨後再恢復。

週四下午4點,特朗普的Twitter帳戶頁面顯示”此頁面不存在”,大約11分鐘後帳戶恢復。

隨後Twitter稱,初步調查結果顯示,帳戶是由一名Twitter客服人員在其最後一天上班時刪除。

特朗普自競選期間至今,在他的私人Twitter帳戶上發表關於行政議程與時政的推文。

特朗普週五早上回應稱,該名Twitter僱員為流氓,又說這個事件會造成影響。

