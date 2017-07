特朗普發摔跤視頻喻打倒CNN 諷刺媒體欺騙性報導

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

特朗普總統週日早上再發推文,這次他公開指責有現新聞網CNN報假新聞,並用摔跤視頻諷刺媒體欺騙性報導,有超過150萬網友轉發。

特朗普在其官方Twitter發布一段長半分鐘的短視頻,視頻中他扮演摔跤選手擊打一個頭部換上CNN標誌的人,同時推文中還指責CNN是報導假新聞的媒體。

對此白宮安全和反恐負責人Thomas Bossert表示,對於總統的此次推文,他本人也是剛剛看到,並且稱與總統發表的其他推文並無區別。

他認為許多人對特朗普的看法有失偏頗,並且強調,利用社交媒體和民眾互動是非常機智的手段。

ABC通訊Martha Raddatz質疑總統的言論是否涉嫌威脅媒體行業,對此Bossert回應完全不是,還表示他是最有才能的總統。

而特朗普在週六發表的推文中也暗指,CNN正在努力試圖說服共和黨人和其他人指總統不應該使用社交媒體。

據悉CNN曾在此前披露有關特朗普歧視女性的言論,這可能是此次推特事件的導火線。

