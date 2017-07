特朗普不斷施壓 參議院共和黨人週二表決健保替代案

By

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院共和黨領袖麥康尼突然透露週二表決健保替代案,但是什麼版本就沒有交代,各方猜測是否會是簡單廢除奧巴馬健保,因為特朗普總統週一就叫國會共和黨人這樣做。

麥康尼並無講明週二以那一個共和黨健保替代案版本拿出來表決,有部份共和黨參議員指,這種含糊漏失已經令他們不安,和令情況更加混亂,也有人推測,到表決時麥康尼自然會澄清。

與此同時,特朗普總統就再次向國會共和黨人 施壓,要切記競選承諾,就是廢除奧巴馬健保。

特朗普說:”我對每位參議員說,民眾已等得很久,只是空談而無行動,現在是時候行動。”

特朗普也發出連串推文,說經過多年來的空談,共和黨人還有最後機會去做正確的事,就是廢除和替代奧巴馬健保,否則反擊的力度會更大。

因為患腦癌而要回家休養的聯邦參議員麥凱恩,已表示週二會返回國會投票,不過多名共和黨人好像Susan Collins仍堅決反對,健保案的前景仍然充滿變數。

